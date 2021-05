Videogiochi come valore culturale: credito fiscale agevolato per gli sviluppatori del 25% (Di venerdì 14 maggio 2021) Nonostante alcuni ce l'abbiano con i Videogiochi tacciandoli persino di essere la causa dell'analfabetismo in Italia, ora gli sviluppatori italiani vengono riconosciuti per apportare valore culturale con le proprie creazioni. Pertanto, il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato assieme al Ministro dell'Economia Daniele Franco, il decreto con le disposizioni applicative del credito d'imposta per chi produce Videogiochi. "I Videogiochi sono frutto dell'ingegno creativo ed è giusto che, analogamente a quanto avviene per il cinema e l'audiovisivo, possano ricevere un sostegno, se riconosciuti come opere di particolare valore culturale. In Italia il settore è in crescita esponenziale, con numerose start up di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Nonostante alcuni ce l'abbiano con itacciandoli persino di essere la causa dell'analfabetismo in Italia, ora gliitaliani vengono riconosciuti per apportarecon le proprie creazioni. Pertanto, il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato assieme al Ministro dell'Economia Daniele Franco, il decreto con le disposizioni applicative deld'imposta per chi produce. "Isono frutto dell'ingegno creativo ed è giusto che, analogamente a quanto avviene per il cinema e l'audiovisivo, possano ricevere un sostegno, se riconosciutiopere di particolare. In Italia il settore è in crescita esponenziale, con numerose start up di ...

Advertising

24NormeTributi : Bonus videogiochi del 25%, ecco chi e come potrà ottenerlo - Eurogamer_it : #Videogiochi come valore culturale, al via il credito fiscale agevolato per gli sviluppatori italiani. - NethipEdien2000 : RT @sole24ore: Bonus videogiochi del 25%, ecco chi e come potrà ottenerlo - sole24ore : Bonus videogiochi del 25%, ecco chi e come potrà ottenerlo - IT_lex : Bonus videogiochi del 25%, ecco chi e come potrà ottenerlo -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi come Sony sta sviluppando 25 giochi per PS5 ... sono videogiochi originali che permetteranno l'introduzione di nuovi personaggi e storie. Sony punta così ad ampliare la sua offerta di giochi originali , tra cui ad oggi troviamo titoli come ...

Il videogioco è arte e la politica italiana finalmente lo ha riconosciuto A fronte di ciò, il videogioco in Italia avrà finalmente un sostegno dallo Stato esattamente come accade per il cinema . Speriamo solo che i frutti del tax credit per i videogiochi si possano vedere ...

Bonus videogiochi del 25%, ecco chi e come potrà ottenerlo Il Sole 24 ORE Giochi in uscita Sparatutto PC pubblicati da Kumobius Dedicato cervello e anima a tutti quelli che i videogiochi li hanno nel sangue, Multiplayer.it è il punto di riferimento italiano per l'intrattenimento del presente e del futuro. Preparatevi ad essere ...

Returnal: Housemarque al lavoro sui salvataggi Returnal è stato criticato per il suo sistema di salvataggio. Housemarque risponde confermando di essere già al lavoro per migliorarlo.

... sonooriginali che permetteranno l'introduzione di nuovi personaggi e storie. Sony punta così ad ampliare la sua offerta di giochi originali , tra cui ad oggi troviamo titoli...A fronte di ciò, il videogioco in Italia avrà finalmente un sostegno dallo Stato esattamenteaccade per il cinema . Speriamo solo che i frutti del tax credit per isi possano vedere ...Dedicato cervello e anima a tutti quelli che i videogiochi li hanno nel sangue, Multiplayer.it è il punto di riferimento italiano per l'intrattenimento del presente e del futuro. Preparatevi ad essere ...Returnal è stato criticato per il suo sistema di salvataggio. Housemarque risponde confermando di essere già al lavoro per migliorarlo.