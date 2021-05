Videogiochi come valore culturale: credito fiscale agevolato del 25% per gli sviluppatori italiani (Di venerdì 14 maggio 2021) Nonostante alcuni ce l'abbiano con i Videogiochi tacciandoli persino di essere la causa dell'analfabetismo in Italia, ora gli sviluppatori italiani vengono riconosciuti per apportare valore culturale con le proprie creazioni. Pertanto, il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato assieme al Ministro dell'Economia Daniele Franco, il decreto con le disposizioni applicative del credito d'imposta per chi produce Videogiochi. "I Videogiochi sono frutto dell'ingegno creativo ed è giusto che, analogamente a quanto avviene per il cinema e l'audiovisivo, possano ricevere un sostegno, se riconosciuti come opere di particolare valore culturale. In Italia il settore è in crescita esponenziale, con ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Nonostante alcuni ce l'abbiano con itacciandoli persino di essere la causa dell'analfabetismo in Italia, ora glivengono riconosciuti per apportarecon le proprie creazioni. Pertanto, il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato assieme al Ministro dell'Economia Daniele Franco, il decreto con le disposizioni applicative deld'imposta per chi produce. "Isono frutto dell'ingegno creativo ed è giusto che, analogamente a quanto avviene per il cinema e l'audiovisivo, possano ricevere un sostegno, se riconosciutiopere di particolare. In Italia il settore è in crescita esponenziale, con ...

Bonus videogiochi del 25%, ecco chi e come potrà ottenerlo

