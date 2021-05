VIDEO MotoGP, Valentino Rossi: “Segnali incoraggianti, ho più fiducia dopo i test” (Di venerdì 14 maggio 2021) Un venerdì incoraggiante per Valentino Rossi. Nel corso della FP1 del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, il “Dottore” si è rivelato in linea con i colleghi della Yamaha, mentre nella FP2 del pomeriggio, pur risultando il meno performante del quartetto della Casa di Iwata, ha comunque realizzato il nono tempo, abbandonando così i bassifondi della classifica nei quali era sprofondato da tempo. Si tratta, senza ombra di dubbio, di un segnale incoraggiante in vista del proseguo del Gran Premio di Francia, dove il nove volte campione del mondo va alla caccia del suoi miglior risultato stagionale. Secondo Valentino Rossi i test effettuati a Jerez de la Frontera sono serviti a fare un passo avanti ed i risultati si sono visti anche a Le Mans, sia ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Un venerdì incoraggiante per. Nel corso della FP1 del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale2021, il “Dottore” si è rivelato in linea con i colleghi della Yamaha, mentre nella FP2 del pomeriggio, pur risultando il meno performante del quartetto della Casa di Iwata, ha comunque realizzato il nono tempo, abbandonando così i bassifondi della classifica nei quali era sprofondato da tempo. Si tratta, senza ombra di dubbio, di un segnale incoraggiante in vista del proseguo del Gran Premio di Francia, dove il nove volte campione del mondo va alla caccia del suoi miglior risultato stagionale. Secondoeffettuati a Jerez de la Frontera sono serviti a fare un passo avanti ed i risultati si sono visti anche a Le Mans, sia ...

