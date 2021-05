VIDEO MotoGP, Francesco Bagnaia: “Caduta strana, ma può capitare quando c’è l’asfalto freddo” (Di venerdì 14 maggio 2021) Francesco Bagnaia chiude con poca voglia di sorridere il suo venerdì dedicato alle prove libere del GP di Francia 2021, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Le Mans il pilota della Ducati nella FP2 ha letto in maniera errata la situazione tra gomme e asfalto e ha dovuto concludere con un deludente 12mo posto. Il portacolori del team Ducati ufficiale è rimasto fuori dalla top-10 ed ora rischia seriamente di dover passare dal Q1 delle qualifiche, perché domattina in concomitanza con la FP3 è annunciata pioggia e dunque si rischia di non poter migliorare i tempi messi in mostra nella FP2. “Pecco”, inoltre, ha dovuto fare i conti anche con una Caduta a metà della sessione pomeridiana, rendendo ancor più complicato il suo lavoro. Andiamo, quindi, a sentire dalla sua voce cosa è successo oggi in quel di Le Mans ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021)chiude con poca voglia di sorridere il suo venerdì dedicato alle prove libere del GP di Francia 2021, quinta tappa del Mondiale. Sul circuito di Le Mans il pilota della Ducati nella FP2 ha letto in maniera errata la situazione tra gomme e asfalto e ha dovuto concludere con un deludente 12mo posto. Il portacolori del team Ducati ufficiale è rimasto fuori dalla top-10 ed ora rischia seriamente di dover passare dal Q1 delle qualifiche, perché domattina in concomitanza con la FP3 è annunciata pioggia e dunque si rischia di non poter migliorare i tempi messi in mostra nella FP2. “Pecco”, inoltre, ha dovuto fare i conti anche con unaa metà della sessione pomeridiana, rendendo ancor più complicato il suo lavoro. Andiamo, quindi, a sentire dalla sua voce cosa è successo oggi in quel di Le Mans ...

