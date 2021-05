VIDEO Moto2, infortunio Montella: sarà operato (Di venerdì 14 maggio 2021) Yari Montella non parteciperà al Gran Premio di Francia, quinto atto del Motomondiale 2021. Il centauro italiano, iscritto regolarmente alla Moto2, si è infortunato nella prima bagnata sessione di giornata. L’alfiere della Speed Up è stato trasportato al centro medico del tracciato di Le Mans, un controllo che ha preceduto un trasferimento in ospedale. Montella, protagonista di un brutto incidente anche in quel di Portimao, dovrebbe essere operato direttamente in Francia senza attendere il ritorno in Italia. I medici hanno infatti consigliato all’italiano di effettuare subito l’intervento per evitare delle ulteriori complicazioni. Luca Boscoscuro, numero uno di Speed Up, ha confermato ai microfoni di Sky Sport la decisione dei medici di operare subito l’atleta. Non abbiamo ulteriori novità su Montella ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Yarinon parteciperà al Gran Premio di Francia, quinto atto del Motomondiale 2021. Il centauro italiano, iscritto regolarmente alla, si è infortunato nella prima bagnata sessione di giornata. L’alfiere della Speed Up è stato trasportato al centro medico del tracciato di Le Mans, un controllo che ha preceduto un trasferimento in ospedale., protagonista di un brutto incidente anche in quel di Portimao, dovrebbe esseredirettamente in Francia senza attendere il ritorno in Italia. I medici hanno infatti consigliato all’italiano di effettuare subito l’intervento per evitare delle ulteriori complicazioni. Luca Boscoscuro, numero uno di Speed Up, ha confermato ai microfoni di Sky Sport la decisione dei medici di operare subito l’atleta. Non abbiamo ulteriori novità su...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12: 'Le Mans mi piace, ho già vinto in #Moto2' ?? @MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ???? ?? Prima i baci, poi il chiarimento tra @SamLowes_22 e @aroncanet44 nelle FP1 di #Moto2 #FrenchGP ???? #SkyMotori #Mo… - SkySportMotoGP : ???? ?? Prima i baci, poi il chiarimento tra @SamLowes_22 e @aroncanet44 nelle FP1 di #Moto2 #FrenchGP ???? #SkyMotori… - sportli26181512 : Moto2, GP Francia. Siparietto tra Lowes e Canet, si mandano baci in pista. VIDEO: Lowes fa sempre così: quando qual… - RaiSport : #DiGiannantonio: 'La mia vitoria per #Gresini' Talento finalmente sbocciato a #Jerez ?? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Moto2 SSP600: Ten Kate Racing Team Yamaha svela la squadra 2021 A fare gli onori di casa nel video di presentazione trasmesso in diretta Youtube, è stato Kervin ... In passato ho guidato in Moto2 dove ho ottenuto la mia prima vittoria in gara al Sachsenring nel 2014.

Moto2 - Gli highlights del GP Spagna 2021 - FormulaPassion.it [Video] " Gli highlights del Gran Premio di Spagna 2021 , quarto round della stagione 2021 di Moto2 vinto da Fabio Di Giannantonio. In caso di problemi di visualizzazione del video, potrebbe essere necessario disattivare AdBlock

Moto2, GP Francia. Siparietto tra Lowes e Canet, si mandano baci in pista. VIDEO Sky Sport Moto2, GP Francia. Siparietto tra Lowes e Canet, si mandano baci in pista. VIDEO Lowes fa sempre così: quando qualcuno lo segue in pista, alla fine del turno gli manda dei baci "ironici". Era già successo la settimana scorsa a Jerez. Adesso la storia si ripete a Le Mans nelle prim ...

MotoGp, Gran Premio Francia in streaming: dove vedere la gara in diretta Ecco tutte le indicazioni per chi vuole sapere dove vedere Gran Premio Francia MotoGp streaming, quinto appuntamento della stagione 2021 ...

A fare gli onori di casa neldi presentazione trasmesso in diretta Youtube, è stato Kervin ... In passato ho guidato indove ho ottenuto la mia prima vittoria in gara al Sachsenring nel 2014.] " Gli highlights del Gran Premio di Spagna 2021 , quarto round della stagione 2021 divinto da Fabio Di Giannantonio. In caso di problemi di visualizzazione del, potrebbe essere necessario disattivare AdBlockLowes fa sempre così: quando qualcuno lo segue in pista, alla fine del turno gli manda dei baci "ironici". Era già successo la settimana scorsa a Jerez. Adesso la storia si ripete a Le Mans nelle prim ...Ecco tutte le indicazioni per chi vuole sapere dove vedere Gran Premio Francia MotoGp streaming, quinto appuntamento della stagione 2021 ...