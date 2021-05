VIDEO Giro d’Italia, highlights settima tappa. Ewan vince in volata, battuto Cimolai. Big tutti insieme (Di venerdì 14 maggio 2021) Caleb Ewan ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia 2021. L’australiano si è imposto sul traguardo di Termoli grazie a un’azione magistrale, sfoderando tutta la potenza delle sue gambe. L’alfiere della Lotto Soudal è andato a riprendere di prepotenza il colombiando Fernando Gaviria che aveva tentato un attacco anticipato, ha lanciato la sprint in solitaria e si è imposto praticamente per distacco nei confronti di Davide Cimolai e del belga Tim Merlier. Gli uomini in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine sono rimasti accorti nella pancia del gruppo e non hanno corso particolari rischi. L’ungherese Attila Valter conserva la maglia rosa, conquistata ieri sul San Giacomo. L’alfiere della Groupama-FDJ si potrà così godere un’altra giornata con il simbolo del primato sulle ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Calebha vinto ladel2021. L’australiano si è imposto sul traguardo di Termoli grazie a un’azione magistrale, sfoderando tutta la potenza delle sue gambe. L’alfiere della Lotto Soudal è andato a riprendere di prepotenza il colombiando Fernando Gaviria che aveva tentato un attacco anticipato, ha lanciato la sprint in solitaria e si è imposto praticamente per distacco nei confronti di Davidee del belga Tim Merlier. Gli uomini in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine sono rimasti accorti nella pancia del gruppo e non hanno corso particolari rischi. L’ungherese Attila Valter conserva la maglia rosa, conquistata ieri sul San Giacomo. L’alfiere della Groupama-FDJ si potrà così godere un’altra giornata con il simbolo del primato sulle ...

