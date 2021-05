Verso il ritorno allo stadio: così saranno scelti i 4.300 per la finale di Coppa Italia (Di venerdì 14 maggio 2021) saranno 4 mila e 300 i primi fortunati che torneranno allo stadio in occasione della finale di Coppa Italia. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia giungeranno le tifoserie di Atalanta e Juventus, l'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 maggio 2021)4 mila e 300 i primi fortunati che tornerannoin occasione delladi. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia giungeranno le tifoserie di Atalanta e Juventus, l'...

Volley A2/F - Verso LPM Bam Mondovì - Ravenna, Alice Tanase: 'Sarà una partita piena di emozioni' La LPM Bam Mondovì si presenta alla sfida di ritorno dei quarti di finale playoff con le spalle al muro. La sconfitta per 3 - 0 patita a Ravenna obbliga le monregalesi ad imporsi con lo stesso punteggio o per 3 - 1 e a conquistare il golden set ...

Albenga, l'ospedale comincia il ritorno verso la normalità Il Secolo XIX Il ritorno dell’inflazione. Perché il «mostro» fa così paura Lo scivolone di Janet Yellen, segretario del Tesoro americano ed ex presidente della Federal Reserve sul possibile rialzo dei tassi d’interesse rivela che anche l’amministrazione Biden teme un rialzo ...

Biblioteca civica verso il ritorno alla normalità Da martedì 18 maggio le ore settimanali di apertura della biblioteca civica passano da 14 a 22. Dopo le severe limitazioni imposte dalla pandemia, il servizio sta infatti tornando a pieno regime, tant ...

