Verona – Bologna | in tv e formazioni

(Di venerdì 14 maggio 2021) La 37esima giornata del campionato di Serie A è alle porte. Una delle partite in programma èche si giocherà lunedì 17 maggio alle 20.45 allo stadio Bentegodi. Il match verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport ma sarà possibile seguirlo anche sulla piattaforma streaming SkyGo.-Genoa 0-2: i rossoblu centrano la salvezza: come si presentano le squadre?si presentano a questa 37esima giornata di campionato con due situazioni simili alle spalle. Entrambe sono lontane dalla zona retrocessione: si trovano a metà classifica, rispettivamente al decimo e undicesimo posto. I padroni di casa guidati da mister Juric devono cercare di riaggiustare il tiro. Nelle ultime cinque partite infatti, hanno ...

Advertising

GDF : #GDF #Bologna, operazione “Scala greca”. Sequestrati 6,5 milioni di euro indebitamente sottratti dalle casse della… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - infoitsport : 'Ha salvato due società con i soldi del Verona' Nei guai Setti, ex vicepresidente del Bologna - Jacop83 : @Frances68263709 @Maldi___ @LucaCohen Il Verona regalerà punti al Napoli l'ultima? Anche il Bologna alla Juventus. -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Bologna

Fu vice presidente delnell'anno dei 51 punti, poi prese l'Hellas. Ora l'accusa dei magistrati e la sua difesa: ' Bilanci in regola, mai danneggiato il mio club né i ...... Inter 92 punti; Napoli, Atalanta 77; Juventus 72; Milan 70; Lazio* 65; Roma 57; Sassuolo 52; Sampdoria 48; Torino* 47;44;39; Fiorentina, Genoa 38; Udinese 37; Spezia, Cagliari 35; ...Nel posticipo della 36ª giornata del fantacalcio ha la meglio il Crotone che vince per 2-1 contro un Verona in crisi di risultati.In merito all'indagine che lo vede coinvolto per appropriazione indebita e autoriciclaggio, il Presidente dell'Hellas Verona Football Club, il carpigiano Maurizio Setti, dichiara quanto segue al sito ...