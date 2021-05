Verissimo sabato 15 maggio | ospiti | dai protagonisti di Amici al celebre cantautore!

(Di venerdì 14 maggio 2021)15ospiterà idima non solo! Ecco chi saranno glidella puntata in onda domani, nel primo pomeriggio, su Canale 5.15sarà una giornata ricca di sorprese e colpi di scena nel piccolo schermo, in particolare su Canale 5! La sera diè in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

emm05uccia : RT @mmatildex: gli share della puntata di questo sabato di verissimo ?????? #amici20 - ilamagnana : RT @mmatildex: gli share della puntata di questo sabato di verissimo ?????? #amici20 - icallhnz : RT @mmatildex: gli share della puntata di questo sabato di verissimo ?????? #amici20 - gvexsalvatore : RT @mmatildex: gli share della puntata di questo sabato di verissimo ?????? #amici20 - mar1lis4 : RT @mmatildex: gli share della puntata di questo sabato di verissimo ?????? #amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo sabato

Lanostratv

ItaliaSì si riconferma ma si sposta alle 14.00 per evitare la concorrenza di, preceduto ... in onda rispettivamente il mercoledì e il(o venerdì). Tornano Tale e Quale Show e Ballando ...Inoltre acon Giulia Stabile, Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Alessandro Cavallo si ripercorrerà il loro percorso nella scuola. Dunque tra gli ospiti15 maggio ancora una volta ..."Sinisa ha detto che resterà a Bologna", parola di Walter Sabatini. Ieri i capi rossoblù hanno garantito non solo sul futuro di Mihajlovic, ma di come non abbiano mai preso in considerazione l'ipotesi ..."Sinisa ha detto che resterà a Bologna", parola di Walter Sabatini. Ieri i capi rossoblù hanno garantito non solo sul futuro di Mihajlovic, ma di come non abbiano mai preso in considerazione l'ipotesi ...