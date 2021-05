“Verissimo” | gli ospiti della puntata del 15 maggio

(Di venerdì 14 maggio 2021) Unadedicata ad ‘Amici’ Sabato 15su Canale 5, alle ore 15.00, torna l’appuntamento con, condotto da Silvia Toffanin. In attesafinale di “Amici”, che decreterà il vincitore di questa edizione, sarannodie si esibiranno i cinque finalisti del talent: i cantanti Deddy, Sangiovanni e Aka7even e i ballerini Giulia e Alessandro. Inoltre, spazio anche agli ultimi ragazzi eliminati: Tancredi e Serena. È tra i cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano. Per la prima volta si racconterà in studio Enrico Ruggeri, che martedì 25sarà in diretta su Canale 5 per giocare con la Nazionale Cantanti “La partita del cuore”. Leggi anche: L’odi Francesca Fioretti al suo Davide Astori E ancora, ...

Advertising

361_magazine : #Verissimo: gli ospiti del nuovo appuntamento dedicato quasi interamente ad #amici - PamelaGarofal17 : RT @mmatildex: gli share della puntata di questo sabato di verissimo ?????? #amici20 - DanielaLiloia : RT @mmatildex: gli share della puntata di questo sabato di verissimo ?????? #amici20 - ludo37037264 : RT @mmatildex: gli share della puntata di questo sabato di verissimo ?????? #amici20 - vviola___ : RT @mmatildex: gli share della puntata di questo sabato di verissimo ?????? #amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo gli

Dunque traospiti15 maggio ancora una volta verrà dato ampio spazio al talent di Canale 5. I finalisti non sarannounici volti di Amici 20 presenti a15 maggio , visto ...Il cantante di Mi Manchi e le parole sulla sua storia con Martina. Martina Miliddi aha annunciato la fine della sua storia d'amore con Aka7even : " La verità è che la nostra ... Ho vinto..."È questa l’aria che si respira in aula, oggi. Aria avvelenata da virus che infettano il corpo e l’anima. Francamente non so quali siano i peggiori" [LEGGI] ...« Al Giordani di Napoli per l’indirizzo biosanitario non è autorizzata la terza classe. Dalla seconda si passa alla quarta, ma gli studenti che ora frequentano la seconda che faranno? Al liceo Pitagor ...