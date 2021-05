Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti di sabato 15 maggio, speciale Amici 20 prima della finale (Di venerdì 14 maggio 2021) La puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 15 maggio, sarà quasi interamente dedicata al talent show di Amici che si avvicina alla finale. Oltre agli ultimi eliminati, come di consueto, questa volta ai microfoni di Silvia Toffanin si racconteranno i finalisti di questa edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Direttamente da Amici: i finalisti Aka7even, Deddy, Sangiovanni, Giulia e Alessandro a Verissimo Il cantante Sangiovanni (Giovanni Damian) racconterà dell’emozione della finale e di cosa significhi per lui questo traguardo. Deddy (Dennis Rizzi) uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico che si è sentimentalmente legato alla ballerina Rosa Di Grazia, parlerà a Silvia Toffanin delle sue aspettative per la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 maggio 2021) La puntata diche andrà in onda15, sarà quasi interamente dedicata al talent show diche si avvicina alla. Oltre agli ultimi eliminati, come di consueto, questa volta ai microfoni di Silvia Toffanin si racconteranno i finalisti di questa edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Direttamente da: i finalisti Aka7even, Deddy, Sangiovanni, Giulia e Alessandro aIl cantante Sangiovanni (Giovanni Damian) racconterà dell’emozionee di cosa significhi per lui questo traguardo. Deddy (Dennis Rizzi) uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico che si è sentimentalmente legato alla ballerina Rosa Di Grazia, parlerà a Silvia Toffanin delle sue aspettative per la ...

