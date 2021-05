Vercelli | imprenditore accusato di esercizio abusivo della professione medica

(Di venerdì 14 maggio 2021) I carabinieri dei Nas di Torino hanno smascherato un falso medico dititolare di una società che eseguiva tamponi e prelievi per enti pubblici. Falso medico smascherato a: faceva test anti Covid per gli enti pubblici su Notizie.it.

Advertising

RADIOBRUNO1 : L'uomo è finito nei guai ?? #Vercelli #COVID19 #tamponi #test #imprenditore #RadioBruno #14maggio - dercole71 : RT @camcom_novara: Raggiunto il traguardo di un milione di #imprese che utilizzano il #cassettodigitale dell'imprenditore -

Ultime Notizie dalla rete : Vercelli imprenditore

La Stampa

... i magistrati Nicola Gratteri e Carlo Nordio; il produttore cinematografico esportivo ...universitario diventa professore associato all'Università del Piemonte Orientale anel ...... i magistrati Nicola Gratteri e Carlo Nordio; il produttore cinematografico esportivo ...universitario diventa professore associato all'Università del Piemonte Orientale anel ...Era il titolare della società, in prima persona, ad effettuare il test, senza nessun titolo per farlo Spacciandosi per medico nel centro diagnostico nel cuore di Vercelli sottoponeva i pazienti ai tam ...Effettuava tamponi rapidi e molecolari, nonché prelievi di sangue per il rilevamento del Covid-19, anche per conto di enti pubblici, ma era privo di qualsiasi titolo abilitativo [...]all’esercizio del ...