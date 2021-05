Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez: “Ha detto che sono brutta” (Di sabato 15 maggio 2021) Vera Gemma anche ieri sera è tornata in studio a L’Isola dei Famosi fasciata in una tutina aderentissima in stile Britney Spears. Dopo l’ingresso trionfale dell’attrice, Ilary Blasi le ha chiesto chi preferiva tra Ignazio Moser e Isolde Kostner, che stavano per sfidarsi in una prova di apnea. La fidanzata di Jeda a sorpresa ha lanciato una bombetta su Cecilia Rodriguez: “Io pure tifo per Isolde. Perché la fidanzata di quello ha detto che sono brutta. Cecilia Rodriguez ha detto che sono una brutta donna. A questo punto sono contro la famiglia, tutti quanti è“. Tommaso Zorzi è rimasto spiazzato dalla rivelazione di Vera ... Leggi su biccy (Di sabato 15 maggio 2021)anche ieri sera è tornata in studio a L’Isola dei Famosi fasciata in una tutina aderentissima in stile Britney Spears. Dopo l’ingresso trionfale dell’attrice, Ilary Blasi le ha chiesto chi preferiva tra Ignazio Moser e Isolde Kostner, che stavano per sfidarsi in una prova di apnea. La fidanzata di Jeda a sorpresa ha lanciato una bombetta su: “Io pure tifo per Isolde. Perché la fidanzata di quello hachehacheunadonna. A questo puntola famiglia, tutti quanti è“. Tommaso Zorzi è rimasto spiazzato dalla rivelazione di...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera sarà in studio con noi Vera Gemma ?????? #Isola - StraNotizie : Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez: “Ha detto che sono brutta” - Njw48 : il modo in cui vera gemma potrebbe essere la mia migliore amica nonostante i 30 anni di differenza #isola - ele12345678999 : RT @oocisola: Vera Gemma: “accetta pure casomai di non essere la queen di quest’isola che c’ha una sola e indiscussa queen... SONO IO.” ??… - CuccioloTommy : @ggiorgiaa2 È vero non ne sbaglia una. Solo una cosa: non capisco tutta questa venerazione che ha per Vera Gemma!… -