Venus Club cresce ancora | Lorella Boccia convince con il girl power

(Di venerdì 14 maggio 2021) Seconda puntata die secondo risultato positivo per il programma di Italia 1.sembra aver trovato la giusta dimensione. Dopo i primi passi nel mondo della tv come conduttrice con Amici e le interviste per Real Time con Rivelo, questa voltaappare maggiormente sicura e pronta per la nuova avventura che sta dando quasi sicuramente i frutti desiderati.piace al pubblico dei più giovani e migliora con gli ascolti rispetto alla prima puntata anche grazie alla presenza di due amatissime signore. Parliamo di Alessandra Amoroso e Francesca Manzini che ieri nella seconda serata di Italia 1 si sono raccontate neldellamentre Mara Maionchi e Iva Zanicchi ascoltavano attente tra risate e ...

Alessandra Amoroso a '' racconta come è nata la sua passione per il canto. - - > Leggi Anche Lorella Boccia: 'Racconto le donne in tutte le sfaccettature tra risate e tabù' - - > Leggi ...Durante la puntata di, l'ospite, Alessandra Amoroso spiazza i fan e i telespettatori con un precedente da non credere. Le anticipazioni su un noto programma tv, di genere? L'articolo Alessandra Amoroso svela un ...Buona anche la seconda per Lorella Boccia con il suo Venus Club: ottimo risultato per il programma di Italia 1 ...Nella seconda puntata di Venus Club condotto da Lorella Boccia la vincitrice di Amici 2009 racconta come si è avvicinata al canto ...