Veleno | la docu - serie Amazon Prime sui Diavoli della bassa modenese - Trailer

(Di venerdì 14 maggio 2021) In una notte del luglio 1997, la polizia fa irruzione nella casa in cui Federico Scotta vive con la sua famiglia. Le autorità dispongono l'allontanamento immediato dei suoi due figli di 3 anni e 6 ...

Il 'veleno' è ancora in circolo? I cinque episodi di Veleno, l'attesa docu-serie ispirata all'omonimo libro di Pablo Trincia, saranno disponibili su Prime Video da martedì 25 maggio. Tra pochi giorni sarà inoltre disponibile su Amazon Prime Video 'Veleno', docu-serie in cinque episodi prodotta per Fremantle da Ettore Paternò Del Toscano con la regia di Hugo Berkeley. Quello dei ... In una notte del luglio 1997, la polizia fa irruzione nella casa in cui Federico Scotta vive con la sua famiglia. Le autorità dispongono l'allontanamento immediato dei suoi ... Photo courtesy Fremantle / Alessandro De Rita. Fremantle Italia annuncia la nomina di Alessandro De Rita come coordinatore del dipartimento Documentari della società.