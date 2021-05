Varese, Galimberti 'scarica' Zanzi: il nuovo vicesindaco è Ivana Perusin (Di venerdì 14 maggio 2021) Varese - Novità in Comune a Varese: Daniele Zanzi non sara' piu' il vicesindaco "a fronte della sua volonta' di scegliere una strada diversa" e del "continuo protrarsi di una espressa distanza ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 14 maggio 2021)- Novità in Comune a: Danielenon sara' piu' il"a fronte della sua volonta' di scegliere una strada diversa" e del "continuo protrarsi di una espressa distanza ...

Advertising

Reartwo : “ turismo (per i 5 Stelle serve puntare anche su quello golfistico)” ?????? dimenticarsi del programma elettorale nazi… - La_Prealpina : Varese, il manifesto a sostegno di Galimberti - sevenseasmarina : RT @riprenlensPiazz: #amministrative2021 #Pd e #M5S grande intese su #Bologna per #MatteoLepore, #Varese per #Galimberti, #Napoli per #Manf… - polis1963 : RT @riprenlensPiazz: #amministrative2021 #Pd e #M5S grande intese su #Bologna per #MatteoLepore, #Varese per #Galimberti, #Napoli per #Manf… - riprenlensPiazz : RT @riprenlensPiazz: #amministrative2021 #Pd e #M5S grande intese su #Bologna per #MatteoLepore, #Varese per #Galimberti, #Napoli per #Manf… -