Vanessa Incontrada: Per lavorare vado avanti a 3 tamponi a settimana (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra i protagonisti di Ostaggi, Vanessa Incontrada è quella che ti resta più impressa. È il film corale diretto dall’esordiente Eleonora Ivone visibile dal 15 maggio su Sky Cinema Prima Fila Premiere. La sua Ambra le assomiglia molto. Una dura dal cuore tenero e dalla grande dignità. Parola a cui l’attrice spagnola tiene molto, anche per fugare certi pregiudizi che potrebbero nascere intorno alla sua ex-infermiera divenuta prostituta per scelta. Vanessa Incontrada è Ambra, prostituta di buon cuore e tanta dignità in Ostaggi, su Sky Cinema Prima Fila Premiere dal 15 maggio. È una degli ostaggi tenuti prigionieri da due rapinatori “per necessità”, interpretati da Gianmarco Tognazzi ed Elena Cotta Ostaggi su Sky: la trama e il cast La incontriamo prigioniera nella panetteria dove Marco (Gianmarco Tognazzi) si è barricato ... Leggi su amica (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra i protagonisti di Ostaggi,è quella che ti resta più impressa. È il film corale diretto dall’esordiente Eleonora Ivone visibile dal 15 maggio su Sky Cinema Prima Fila Premiere. La sua Ambra le assomiglia molto. Una dura dal cuore tenero e dalla grande dignità. Parola a cui l’attrice spagnola tiene molto, anche per fugare certi pregiudizi che potrebbero nascere intorno alla sua ex-infermiera divenuta prostituta per scelta.è Ambra, prostituta di buon cuore e tanta dignità in Ostaggi, su Sky Cinema Prima Fila Premiere dal 15 maggio. È una degli ostaggi tenuti prigionieri da due rapinatori “per necessità”, interpretati da Gianmarco Tognazzi ed Elena Cotta Ostaggi su Sky: la trama e il cast La incontriamo prigioniera nella panetteria dove Marco (Gianmarco Tognazzi) si è barricato ...

