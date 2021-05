van Dijk | «La parata di Allison su Milik ci fece vincere la Champions»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 maggio 2021) Virgil vanspiega in un libro sul ruolo del difensore nel calcio (The Anatomy of Football’s Centre-Half di Leo Moynihan) il concetto di barricata, di pressione. E per farlo usa il Napoli, l’1-0 della fase a gironi di, dicembre 2018. Ladisuoltre il 90?, indimenticabile. Questa: Two years ago today… @Alissonbecker made ???? late save against Napoli pic.twitter.com/LOK4tHBJH4 — Liverpool FC (@LFC) December 11, 2020 Il grande difensore del Liverpool, fermo da mesi per un brutto infortunio, ricorda nell’estratto ripreso dal Guardian: “Giocavamo contro il Napoli che aveva bisogno di. Eravamo in vantaggio di 1-0 e finimmo sotto una grandissima pressione. Pensavamo ‘un gol e siamo fuori’.quella ...