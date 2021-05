Valeria Marini: “In Italia sono campionessa di apnea” ma perde la prova a Supervivientes (Di venerdì 14 maggio 2021) Valeria Marini è di nuovo al centro delle polemiche a Supervivientes: la showgirl dopo aver detto di essere campionessa di apnea ha perso la prova facendo infuriare i naufraghi. Valeria Marini ha fatto arrabbiare i naufraghi di Supervintes a cui aveva detto di essere una campionessa Italiana di apnea: la showgirl ha perso la prova del leader e si è ritrovata al centro dell'ennesima polemica. Valeria Marini non finisci di stupire gli spettatori di Supervivientes, la versione iberica dell'Isola dei Famosi. Nonostante i numerose litigi, o forse proprio per questo, la nostra showgirl è comunque stata salvata nell'ultimo televoto ma poco ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021)è di nuovo al centro delle polemiche a: la showgirl dopo aver detto di esserediha perso lafacendo infuriare i naufraghi.ha fatto arrabbiare i naufraghi di Supervintes a cui aveva detto di essere unana di: la showgirl ha perso ladel leader e si è ritrovata al centro dell'ennesima polemica.non finisci di stupire gli spettatori di, la versione iberica dell'Isola dei Famosi. Nonostante i numerose litigi, o forse proprio per questo, la nostra showgirl è comunque stata salvata nell'ultimo televoto ma poco ...

