(Di venerdì 14 maggio 2021) AGI -è il Mick Jagger della moto, può invecchiare, scivolare, ripetersi, ma avrà sempre il passo, la presenza, i pensieri e le opere di chi, tradendo la compostezza del ruolo e la fedeltà all'inganno della gloria, conserverà l'euforia e l'ilarità lunatica del guerriero per caso, che cerca il comico dopo aver scritto l'epica. A lui è dedicato il nuovo libro di Marco Ciriello, ', il' (160 pagine, 16 euro, 66thand2nd editore) in libreria dal 27 maggio.è un'espressione sincretica fatta di velocità, cambiamenti del corpo e traiettorie impossibili. Unche ha dominato ladelle corse in moto. Un ragazzo da bar, prestato ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Ballottaggio tra Yamaha e Ducati per il team VR46 nella MotoGP 2022' #SkyMotoGP #MotoGP… - Agenzia_Italia : Valentino Rossi, storia del 'tiranno gentile' - SebFerrari27 : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi: 'Ballottaggio tra Yamaha e Ducati per il team VR46 nella MotoGP 2022' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori h… - infoitsport : VIDEO MotoGP, GP Francia 2021: gli highlights delle libere. Johann Zarco davanti a tutti, Valentino Rossi nella top… - infoitsport : MotoGP 2021. GP di Francia a Le Mans. Valentino Rossi: 'Team VR46: 50% Yamaha, 50% Ducati' -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

In top - 10, e dunque con un posto ipotecato per il Q2, le Yamaha di Franco Morbidelli (quinto) e(nono). Quarto posto per Pol Espargaro, bene anche Miguel Oliveira (sesto), Jack ...Finalmente una boccata d'ossigeno perdopo un periodo tremendo. In mattinata, il Dottore si è rivelato in linea con i compagni di marca della Yamaha, mentre nel pomeriggio, pur risultando il meno performante del quartetto ...Un libro di Marco Ciriello racconta il 'Mick Jagger della moto', il ragazzo da bar che ha riportato il fattore umano nel cuore delle gare ...Il Dottore ha dichiarato che dopo il Mugello si saprà qualcosa di più sul futuro del team che porterà il suo nome ...