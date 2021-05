Vaccino Reithera, Ippolito: “L’Italia torni a investire su ricerca” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Spero che si faccia un investimento reale per far aumentare la capacità produttiva del Paese. Ci possono essere diverse forme e fonti di finanziamento ma è importane che si torni a sviluppare sperimentazioni e ricerche”. Lo ha affermato all’Adnkronos Salute il direttore scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, commentando la decisione della Corte dei conti di stoppare una parte del finanziamento previsto per lo sviluppo del Vaccino ‘italiano’ dell’azienda Reithera. “Concordo con quanto ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro su questa vicenda: è importante avere una piattaforma nazionale che conta su una tecnologia messa a punta da italiani e realizzata nel nostro Paese – ha aggiunto -. Negli ultimi 20 anni abbiamo perso le capacità che avevamo, siamo stati leader in alcuni settori ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) “Spero che si faccia un investimento reale per far aumentare la capacità produttiva del Paese. Ci possono essere diverse forme e fonti di finanziamento ma è importane che sia sviluppare sperimentazioni e ricerche”. Lo ha affermato all’Adnkronos Salute il direttore scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma, Giuseppe, commentando la decisione della Corte dei conti di stoppare una parte del finanziamento previsto per lo sviluppo del‘italiano’ dell’azienda. “Concordo con quanto ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro su questa vicenda: è importante avere una piattaforma nazionale che conta su una tecnologia messa a punta da italiani e realizzata nel nostro Paese – ha aggiunto -. Negli ultimi 20 anni abbiamo perso le capacità che avevamo, siamo stati leader in alcuni settori ...

