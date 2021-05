CorriereCitta : Vaccino, Moratti e Tronchetti Provera visitano hub Hangar Bicocca - Italpress : Vaccino, Moratti e Tronchetti Provera visitano hub Hangar Bicocca - Italpress : Vaccino, Moratti e Tronchetti Provera visitano hub Hangar Bicocca - Nat_Casatelli : RT @Miti_Vigliero: Agosto vaccino mio non ti conosco Letizia Moratti: “Un problema i richiami ad agosto, bisogna vaccinare i vacanzieri fu… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Vaccini, Moratti: 'Ad agosto seconda dose fuori regione a vacanzieri' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Moratti

Auspichiamo una collaborazione tra regioni almeno per quanto riguarda i lavoratori lombardi ", ha dichiarato Letizia. Infezione da covid dopo prima dose/ Cosa fare? "Il richiamo non ......di ieri è tornata a parlare Letizia, vicepresidente della regione Lombardia nonché assessore al Welfare, che ha fatto chiaramente capire che chi dovrà ricevere la seconda dose di...Il nuovo calendario della campagna di profilassi. Bertolaso all’attacco su «vax day» e anticipo delle prenotazioni: «Copre i ritardi delle altre regioni» ...Ma la Lombardia ha comunque fissato le date per le prossime fasce d'età: i 40-49enni potranno iniziare a prenotarsi a partire dal 20 maggio, i 30-39enni a partire dal 27 maggio, i 16-29enni a partire ...