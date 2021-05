Vaccino in azienda, Orlando: “Pronti al via” (Di venerdì 14 maggio 2021) Vaccini in azienda, si parte. L’annuncio arriva dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha trasmesso il documento contenente le indicazioni per la vaccinazione anti Covid nelle aziende alle Regioni. “Siamo Pronti ad avviare la campagna vaccinale, contestualmente alla disponibilità di dosi”, dice su Facebook. “Sarà una rete che si affianca a quella fin qui utilizzata, offrendo uno strumento in più e regole per la sicurezza dei lavoratori. La ripartenza del Paese corre se garantiamo anche ai lavoratori una protezione dal virus, mettendoli in sicurezza”. Si inizia, spiega, “da coloro che in questi mesi di emergenza sanitaria hanno contribuito a non far fermare il Paese nei settori essenziali: dai lavoratori del commercio al dettaglio e della grande distribuzione nel settore alimentare, agli addetti ai trasporti, dai lavoratori della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Vaccini in, si parte. L’annuncio arriva dal ministro del Lavoro, Andrea, che ha trasmesso il documento contenente le indicazioni per la vaccinazione anti Covid nelle aziende alle Regioni. “Siamoad avviare la campagna vaccinale, contestualmente alla disponibilità di dosi”, dice su Facebook. “Sarà una rete che si affianca a quella fin qui utilizzata, offrendo uno strumento in più e regole per la sicurezza dei lavoratori. La ripartenza del Paese corre se garantiamo anche ai lavoratori una protezione dal virus, mettendoli in sicurezza”. Si inizia, spiega, “da coloro che in questi mesi di emergenza sanitaria hanno contribuito a non far fermare il Paese nei settori essenziali: dai lavoratori del commercio al dettaglio e della grande distribuzione nel settore alimentare, agli addetti ai trasporti, dai lavoratori della ...

