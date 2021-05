Vaccino, De Luca: “Obiettivo 9 milioni, ma irrealizzabile senza dosi” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Siamo a 2 milioni e 300mila somministrazioni di Vaccino, di cui 640mila seconde dosi. Abbiamo fatto un lavoro enorme ma non basta: dobbiamo arrivare a più di 9 milioni di inoculazioni, però servono i vaccini” gve/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) “Siamo a 2e 300mila somministrazioni di, di cui 640mila seconde. Abbiamo fatto un lavoro enorme ma non basta: dobbiamo arrivare a più di 9di inoculazioni, però servono i vaccini” gve/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Vaccino, De Luca: “Obiettivo 9 milioni, ma irrealizzabile senza dosi” - ACmcoppola : Vaccino Covid ai 40enni, problemi in Campania. De Luca: 'Le dosi non ci sono' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il Veneto apre da oggi, alle ore 16 - in anticipo rispetto alla giornata di lunedì, indicata dalla struttura commissarial… - EdoardoQuaquini : RT @CianPdc: Evvai, nonostante la mia giovane età sono riuscito a prenotare il vaccino! Per gentile concessione di Luca Zaia che ha anticip… - Giacomo_Brunoro : RT @mattinodipadova: Dal 14 maggio, a partire dalle ore 16, il Veneto apre la vaccinazione anti-Covid ai quarantenni. Il presidente della R… -