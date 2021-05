Vaccino Covid in Lombardia | il calendario delle prenotazioni fino ad inizio giugno

(Di venerdì 14 maggio 2021), inper over 40 dal 20 maggio. Dal 2potranno prenotarsi i ragazzi dai 16 anni di età Larimanda al 20 maggio l’aperturadelantiper gli over 40 e annuncia che dal 2potranno prenotarsi le persone d età compresa tra i 19 e i 29 anni, quindi gli under 30., inper over 40 dal 20 maggio Nonostante l’appello del Commissario Figliuolo, che aveva invitato ad aprire leper ilagli over 40 dalla giornata ...

Advertising

lucianonobili : Scanzi, prima negazionista del Covid e poi abusivo del vaccino, invece di nascondersi inventa che avrei duplicato i… - zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - RobertoBurioni : Alla fine il vaccino cinese sembra essere meglio di niente, ma non pare paragonabile a quelli approvati. Attendiamo… - mire_mori : RT @Cambiacasacca: Leggo che la tizia che ha preso 4 dosi di vaccino beve sette litri di acqua al giorno ma è sempre disidratata. Al limite… - lifestyleblogit : Vaccino Covid, Lombardia apre a fascia 16-29 anni dal 2 giugno - -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

A dare il via libera alday, l'Asl di Caserta guidata dal direttore generale Ferdinando Russo. In campo il teamdi Grazzanise: quaranta professionisti tra medici e infermieri, di età ......difficoltà di effettuare precise previsioni sull'andamento del fatturato relativo ai prodotti,... della imprevedibilità di potenziali impatti delle mutazioni del virus sull'efficacia dele ...La Corte dei Conti ha bocciato il contratto fra ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e ReiThera per finanziare lo sviluppo del cosiddetto vaccino italiano anti-Covid, che rischia ora di non v ...Da lunedì 17 maggio in Italia partirà la campagna vaccinale anti covid anche per i quarantenni. Si tratta di una indicazione generica che dà il via libera alla regioni per organizzare la somministrazi ...