Vaccino covid, 8 milioni di persone hanno ricevuto già due dosi (Di venerdì 14 maggio 2021) Superati gli 8 milioni di italiani vaccinati con entrambe le dosi. In base ai dati pubblicati sul sito del governo, ad oggi sono 8.070.376 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 13,62% della popolazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) Superati gli 8di italiani vaccinati con entrambe le. In base ai dati pubblicati sul sito del governo, ad oggi sono 8.070.376 i cittadini checompletato il ciclo vaccinale, pari al 13,62% della popolazione. L'articolo .

