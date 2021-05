“Vaccino anche a 40enni? Campania riceva più dosi” (Di venerdì 14 maggio 2021) di Erika Noschese “La Campania riceva più dosi di Vaccino perché abbiamo più 40enni, rispetto alle altre regioni”. Non accenna a placarsi la polemica tra il governatore Vincenzo De Luca e il commissario straordinario per l’emergenza, il generale Figliuolo. A scatenare ancora la querelle l’annuncio del commissario che da lunedì prossimo si aprono le prenotazioni anche per i 40enni. “Ho visto che ieri (mercoledì per chi legge ndr), e mi devo contenere con le parole perché la diplomazia non è fra le mie principali qualità, dal commissario nazionale si è detto “apriamo ai 40enni”. Se nelle altre regioni, Liguria, Veneto, Emilia vi erano più 80enni e 70enni, allora quando arriviamo ai 40enne, che sono di più in Campania, vuol dire che ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) di Erika Noschese “Lapiùdiperché abbiamo più, rispetto alle altre regioni”. Non accenna a placarsi la polemica tra il governatore Vincenzo De Luca e il commissario straordinario per l’emergenza, il generale Figliuolo. A scatenare ancora la querelle l’annuncio del commissario che da lunedì prossimo si aprono le prenotazioniper i. “Ho visto che ieri (mercoledì per chi legge ndr), e mi devo contenere con le parole perché la diplomazia non è fra le mie principali qualità, dal commissario nazionale si è detto “apriamo ai”. Se nelle altre regioni, Liguria, Veneto, Emilia vi erano più 80enni e 70enni, allora quando arriviamo ai 40enne, che sono di più in, vuol dire che ...

