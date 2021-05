Vaccini, primi risultati: l’immunità funziona, quasi azzerati i casi mortali (Di venerdì 14 maggio 2021) C’è il primo studio sui vaccinati italiani e i dati sono molto positivi. Sono state prese in esame 37mila persone che hanno avuto i vaccini dalla Asl di Pescara e l’università di Ferrara ha valutato l’efficacia della campagna di immunizzazione. Per gli immunizzati c’è stato il 95% di contagi in meno rispetto ai non vaccinati. Sono il 99% in meno i casi di malattia con sintomi sempre rispetto a chi non ha ricevuto il vaccino. C’è stato un solo decesso, una donna di 96 anni con patologie pregresse. Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 maggio 2021) C’è il primo studio sui vaccinati italiani e i dati sono molto positivi. Sono state prese in esame 37mila persone che hanno avuto i vaccini dalla Asl di Pescara e l’università di Ferrara ha valutato l’efficacia della campagna di immunizzazione. Per gli immunizzati c’è stato il 95% di contagi in meno rispetto ai non vaccinati. Sono il 99% in meno i casi di malattia con sintomi sempre rispetto a chi non ha ricevuto il vaccino. C’è stato un solo decesso, una donna di 96 anni con patologie pregresse.

