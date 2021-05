Vaccini | pianoforte per 100mila somministrazioni hub Mandela

Advertising

goldvnerm : @wallsxloueh domani ho dei vaccini e sono agofobica poi due interrogazioni di cui una è certa e pianoforte - disinformatico : @max_free_ E se qualcuno si sente offeso da questa definizione perché si preoccupa del rischio vaccini, è come uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini pianoforte

Agenzia ANSA

E come nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti delle più grandi città europee, spiega una nota, ilal centro della sala principale del Mandela, manda un unico messaggio: suonami. ...E per fare questo occorrono sempre più". " Le 100mila vaccinazioni rappresentano lo ... direttore del Mandela Forum da cui è partita l'idea di celebrare così, con un, il ...(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - La musica a sigillare il passaggio fra chi all'interno dell'Hub Mandela Forum di Firenze entra senza vaccinazione e ne esce vaccinato, differenza che in questo momento defin ...Per essere suonato da chiunque. Il presidente Giani: ''Risultato importante per tutti i toscani. Continueremo a dare il massimo'' ...