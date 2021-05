Vaccini, pianoforte per 100mila somministrazioni hub Mandela (Di venerdì 14 maggio 2021) La musica a sigillare il passaggio fra chi all'interno dell'Hub Mandela Forum di Firenze entra senza vaccinazione e ne esce vaccinato, differenza che in questo momento definisce una variabile di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 14 maggio 2021) La musica a sigillare il passaggio fra chi all'interno dell'HubForum di Firenze entra senza vaccinazione e ne esce vaccinato, differenza che in questo momento definisce una variabile di ...

Advertising

AnsaToscana : Vaccini, pianoforte per 100mila somministrazioni hub Mandela. Musica 'sugella' passaggio per chi esce vaccinato… - goldvnerm : @wallsxloueh domani ho dei vaccini e sono agofobica poi due interrogazioni di cui una è certa e pianoforte - disinformatico : @max_free_ E se qualcuno si sente offeso da questa definizione perché si preoccupa del rischio vaccini, è come uno… -