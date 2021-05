Vaccini over 40, Figliuolo precisa: "Prenotazioni lunedì ma dosi non prima di giugno" (Di venerdì 14 maggio 2021) “Chiuderemo il mese di maggio con circa 17 milioni di dosi, ma questi numeri non ci permettono ancora di aprire gli oltre 730 punti aziendali programmati nel Paese. Se però per giugno le previsioni verranno confermate, questo sarà possibile. Maggio sarà ancora un mese di transizione”. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, in Trentino per un tour istituzionale e che stamane ha visitato l’hub vaccinale di Trento Fiere.Anche per l’apertura delle Prenotazioni agli over 40, il generale Figliuolo ha confermato che l’apertura delle agende in ciascuna regione sarà possibile già a partire dalla prossima settimana, “ma questo non vuol dire che da lunedì inizieremo a vaccinare i quarantenni, dovrei avere una fornitura nascosta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) “Chiuderemo il mese di maggio con circa 17 milioni di, ma questi numeri non ci permettono ancora di aprire gli oltre 730 punti aziendali programmati nel Paese. Se però perle previsioni verranno confermate, questo sarà possibile. Maggio sarà ancora un mese di transizione”. Così il generale Francesco Paolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, in Trentino per un tour istituzionale e che stamane ha visitato l’hub vaccinale di Trento Fiere.Anche per l’apertura delleagli40, il generaleha confermato che l’apertura delle agende in ciascuna regione sarà possibile già a partire dalla prossima settimana, “ma questo non vuol dire che dainizieremo a vaccinare i quarantenni, dovrei avere una fornitura nascosta ...

