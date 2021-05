Vaccini | Orlando | “Pronta a partire la campagna nei luoghi di lavoro” Priorità ai settori più esposti | dai trasporti alla ristorazione – Le tabelle

(Di venerdì 14 maggio 2021) Le somministrazioni del vaccino anti-Covid sono pronte a cominciare anche neidi. Partiranno quanto meno “in concomitanza con l’avvio della vaccinazione dei soggetti di età inferiore a 60 anni“, seguiranno l’ordino stabilito per tutelare innanzitutto le persone più vulnerabili e lala avranno iconsiderati più a rischio di esposizione al contagio. Questo si legge nel documento tecnico operativo trasmesso alle Regioni dal ministro del, Andrea: “Siamo pronti ad avviare lavaccinale neidi, contestualmentedisponibilità di dosi. Sarà una rete che si affianca a quella fin qui utilizzata, offrendo uno strumento in più e regole per la sicurezza dei ...

Lo fa sapere il ministro del Lavoro, Andrea. "Si inizia - spiega - da coloro che in questi mesi di emergenza sanitaria hanno contribuito a non far fermare il Paese nei settori essenziali: dai ...Così il sindaco di Palermo Leolucacommenta in un video l'annuncio della nuova classificazione della Regione grazie al miglioramento dei dati sui contagi Covid nell'isola. "Quest'obiettivo, ...Ok al documento con le indicazioni per la vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro, che individua le classi di priorità e che è stato "trasmesso alle Regioni", con il quale "siamo pronti ad avviar ...Vaccino in azienda e nei luoghi di lavoro, è il ministro Andrea Orlando con un post su Facebook a dare l'annuncio: «Pronti ...