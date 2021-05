Vaccini ok, gli Usa dicono addio alle mascherine (Di venerdì 14 maggio 2021) Niente mascherina, stop al distanziamento (in linea di massima) per chi è vaccinato contro il covid negli Usa. E il presidente Joe Biden si toglie la ‘mask’. “La scienza è chiara: se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia”, dicono i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) sottolineando che chi è completamente vaccinato, cioè a due settimane dalla seconda dose del vaccino, non ha bisogno di indossare la mascherina né di osservare il distanziamento sociale. Linee guida Ovviamente, proseguono le nuove linee guida dell’agenzia federale, anche i vaccinati dovranno continuare a utilizzare le mascherine dove è prescritto da leggi e regolamenti, come sui mezzi di trasporto, negli ospedali ed in altre istituzioni. In un briefing alla Casa Bianca, la direttrice ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) Niente mascherina, stop al distanziamento (in linea di massima) per chi è vaccinato contro il covid negli Usa. E il presidente Joe Biden si toglie la ‘mask’. “La scienza è chiara: se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia”,i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) sottolineando che chi è completamente vaccinato, cioè a due settimane dalla seconda dose del vaccino, non ha bisogno di indossare la mascherina né di osservare il distanziamento sociale. Linee guida Ovviamente, proseguono le nuove linee guida dell’agenzia federale, anche i vaccinati dovranno continuare a utilizzare ledove è prescritto da leggi e regolamenti, come sui mezzi di trasporto, negli ospedali ed in altre istituzioni. In un briefing alla Casa Bianca, la direttrice ...

Advertising

RobertoBurioni : @PierluigiBattis I vaccini funzionano in modo fantastico, oltre ogni aspettativa e finora non c'è nessuna evidenza… - ladyonorato : Ma su quale base #Sileri afferma che potremo levarci la mascherina all’aperto solo DOPO aver vaccinato metà Paese?… - Goldleafantony : @Pignottone @MessoraClaudio @rokko50 @byoblu Se lei è complottista e pensa che dietro AIFA, EMA, FDA ... ci sia un… - Giulio29375125 : RT @AlexGiudetti: “Nei vaccini genici (vaccino Pfizer), gli eventuali effetti sono da vedere nel lungo termine, perché sono delle vere e pr… - 19mich88 : @OlandeseFumante @colvieux Certo le percentuali.. Le stesse che indicano la letalità del covid tra gli under 40! So… -