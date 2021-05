Vaccini Lazio, da mezzanotte prenotazioni aperte per 52-53enni (Di venerdì 14 maggio 2021) Si apre una nuova finestra di prenotazioni nel Lazio per la vaccinazione contro il Coronavirus. “Dalla mezzanotte di oggi, 14 maggio, sono aperte le prenotazioni” per “le classi di età 52 e 53 anni, ovvero per i nati nel 1969 e 1968” comunica in una nota l’assessorato alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione. “Le cittadine e i cittadini – si ricorda – possono prenotarsi tramite il sito SaluteLazio, https://prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it/ “. Sempre nel Lazio, inoltre, da lunedì 17 maggio si potranno prenotare i Vaccini anti-Covid anche dal medico di famiglia dove potranno vaccinarsi, oltre ai pazienti fragili, anche le persone con più di 40 anni, ma solo con vaccino AstraZeneca e Johnson & Johnson. Altrimenti, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Si apre una nuova finestra dinelper la vaccinazione contro il Coronavirus. “Dalladi oggi, 14 maggio, sonole” per “le classi di età 52 e 53 anni, ovvero per i nati nel 1969 e 1968” comunica in una nota l’assessorato alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione. “Le cittadine e i cittadini – si ricorda – possono prenotarsi tramite il sito Salute, https://prenotavaccino-covid.regione..it/ “. Sempre nel, inoltre, da lunedì 17 maggio si potranno prenotare ianti-Covid anche dal medico di famiglia dove potranno vaccinarsi, oltre ai pazienti fragili, anche le persone con più di 40 anni, ma solo con vaccino AstraZeneca e Johnson & Johnson. Altrimenti, ...

