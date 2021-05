Vaccini, l’Asl di Caserta raddoppia: nuovo Astra Day il 18 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo le 41 ore consecutive e gli oltre 8mila Vaccini somministrati soprattutto a giovani dell’età media di 29 anni, l’Asl di Caserta non perde tempo e organizza per martedì 18 maggio il secondo Astra Day alla Caserma Ferrara Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi; anche questa giornata di vaccinazioni durerà 24 ore (dalle 6 di martedì alle 6 di mercoledì 19 gennaio), ma è possibile che l’orario venga poi prolungato come è avvenuto l’11 maggio, quando arrivarono altre migliaia di dosi di Astrazeneca ed è stato così possibile vaccinare quasi tutti i prenotati (ma circa 600 persone non si sono presentate). Anche questa volta per potersi vaccinare bisognerà essere residenti nel Casertano e prenotarsi sulla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo le 41 ore consecutive e gli oltre 8milasomministrati soprattutto a giovani dell’età media di 29 anni,dinon perde tempo e organizza per martedì 18il secondoDay alla Caserma Ferrara Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi; anche questa giornata di vaccinazioni durerà 24 ore (dalle 6 di martedì alle 6 di mercoledì 19 gennaio), ma è possibile che l’orario venga poi prolungato come è avvenuto l’11, quando arrivarono altre migliaia di dosi dizeneca ed è stato così possibile vaccinare quasi tutti i prenotati (ma circa 600 persone non si sono presentate). Anche questa volta per potersi vaccinare bisognerà essere residenti nelno e prenotarsi sulla ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid, l'Asl di ##Caserta raddoppia: nuovo Astra Day il 18 maggio ** - anteprima24 : ** #Vaccini, nuovo hub per l'Asl #Napoli 2 Nord: liberato l'ospedale di #Frattamaggiore ** - radiolaquila1 : Covid, Asl L'Aquila: non dipendono da noi gli errori nei messaggi su sedi vaccini L'AQUILA - 'L'arrivo di messaggi… - FDipalo : Vaccini anticovid, calendario delle prenotazioni - abruzzoweb : L’AQUILA, VACCINI ANTI COVID: “INDICAZIONI SBAGLIATE NEI MESSAGGI NON DIPENDONO DALLA ASL” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Asl Coronavirus oggi: Usa, via mascherina e distanziamento per i vaccinati Il Sole 24 ORE