Vaccini, la Lombardia comunica le date per prenotarli: 30enni dal 27/5, il 2 giugno tocca ai 20-29 anni. "Dosi ai 40enni da inizio giugno" (Di venerdì 14 maggio 2021) La Lombardia ha comunicato le date in cui apriranno le prenotazioni dei Vaccini anti-Covid per le fasce più giovani della popolazione. Chi ha tra i 30 e i 39 anni potrà prenotare la propria dose a partire dal 27 maggio, mentre i 20enni dovranno attendere il 2 giugno. La Regione ha contestualmente spiegato che con ogni probabilità la fascia 40-49 anni riceverà le Dosi a partire dai primi giorni di giugno. Articolo in aggiornamento

