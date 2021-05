Vaccini Italia oggi, cresce trend: 476mila dosi al giorno (Di venerdì 14 maggio 2021) cresce il trend delle somministrazioni di Vaccini in Italia. Nell’ultima settimana sono state inoculate una media di 476mila dosi al giorno rispetto alle 465.570 dosi quotidiane della settimana precedente. E’ quanto emerge dal report Vaccini anti-Covid. In totale nell’ultima settimana sono stati somministrati 3.334.482 Vaccini e sono state toccate punte superiori alle 500mila dosi al giorno con il 13 maggio che ha fatto registrare 505.977 Vaccini. E’ quasi completa la vaccinazione con la prima dose agli ospiti delle Rsa. Ad oggi a riceverla sono stati il 97,44%, mentre hanno avuto le due dosi l’81,91%. Tra il personale sanitario al ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021)ildelle somministrazioni diin. Nell’ultima settimana sono state inoculate una media dialrispetto alle 465.570quotidiane della settimana precedente. E’ quanto emerge dal reportanti-Covid. In totale nell’ultima settimana sono stati somministrati 3.334.482e sono state toccate punte superiori alle 500milaalcon il 13 maggio che ha fatto registrare 505.977. E’ quasi completa la vaccinazione con la prima dose agli ospiti delle Rsa. Ada riceverla sono stati il 97,44%, mentre hanno avuto le duel’81,91%. Tra il personale sanitario al ...

