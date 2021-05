Vaccini Italia, cresce il trend: 476mila dosi al giorno (Di venerdì 14 maggio 2021) cresce il trend delle somministrazioni di Vaccini in Italia. Nell’ultima settimana sono state inoculate una media di 476mila dosi al giorno rispetto alle 465.570 dosi quotidiane della settimana precedente. E’ quanto emerge dal report Vaccini anti-Covid. In totale nell’ultima settimana sono stati somministrati 3.334.482 Vaccini e sono state toccate punte superiori alle 500mila dosi al giorno per esempio il 13 maggio che ha fatto registrare 505.977 Vaccini. Sono 29.583.060 i Vaccini arrivati in Italia ad oggi, 2.666.410 sono stati consegnati proprio nell’ultima settimana. E’ quasi completa la vaccinazione con la prima dose agli ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021)ildelle somministrazioni diin. Nell’ultima settimana sono state inoculate una media dialrispetto alle 465.570quotidiane della settimana precedente. E’ quanto emerge dal reportanti-Covid. In totale nell’ultima settimana sono stati somministrati 3.334.482e sono state toccate punte superiori alle 500milaalper esempio il 13 maggio che ha fatto registrare 505.977. Sono 29.583.060 iarrivati inad oggi, 2.666.410 sono stati consegnati proprio nell’ultima settimana. E’ quasi completa la vaccinazione con la prima dose agli ...

