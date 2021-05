Vaccini in azienda, si parte. Orlando: «Priorità ai settori essenziali secondo la disponibilità delle dosi» (Di venerdì 14 maggio 2021) Vaccino in azienda e nei luoghi di lavoro, è il ministro Andrea Orlando con un post su Facebook a dare l'annuncio: «Pronti alla campagna vaccinale secondo la... Leggi su ilmattino (Di venerdì 14 maggio 2021) Vaccino ine nei luoghi di lavoro, è il ministro Andreacon un post su Facebook a dare l'annuncio: «Pronti alla campagna vaccinalela...

Advertising

sole24ore : Vaccini in azienda, i dati accessibili solo al medico - CarloB30482104 : RT @sole24ore: Vaccini in azienda, i dati accessibili solo al medico - visitorcity : RT @sottoinchiesta: ???@Radio1Rai @manufalcetti dati #Covid_19 con il prof. Cricelli #vaccini in azienda @MinLavoro @r_decamillis #regioni… - sole24ore : Vaccini in azienda, i dati accessibili solo al medico - jackfollasb : Vaccini in azienda, si parte. Orlando: «Priorità ai settori essenziali secondo la disponibilità delle dosi»… -