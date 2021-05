Vaccini in azienda: si parte da alimentare e commercio (Di venerdì 14 maggio 2021) La vaccinazione nelle aziende partirà da industrie alimentari e stabilimenti in cui si fabbricano articoli in pelle. I due settori figurano in cima all’elenco delle priorità che scandiscono il piano stilato dall’Inail e che adesso dovrà essere firmato dai ministri competenti - primi fra tutti quello del Lavoro, Andrea Orlando, e della Salute, Roberto Speranza - e poi passare in Conferenza Stato Regioni per il via libera ufficiale previsto per gli inizi della settimana prossima. Al momento il documento è in fase di bozza: HuffPost ha avuto modo di consultarla. Tre le classi di priorità individuate per lo svolgimento di quella che si annuncia uno snodo fondamentale della campagna di immunizzazione in corso nel Paese, a cui stando a quanto ha dichiarato il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, si arriverà per gli inizi di giugno. Vale a dire la vaccinazione nelle aziende, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) La vaccinazione nelle aziende partirà da industrie alimentari e stabilimenti in cui si fabbricano articoli in pelle. I due settori figurano in cima all’elenco delle priorità che scandiscono il piano stilato dall’Inail e che adesso dovrà essere firmato dai ministri competenti - primi fra tutti quello del Lavoro, Andrea Orlando, e della Salute, Roberto Speranza - e poi passare in Conferenza Stato Regioni per il via libera ufficiale previsto per gli inizi della settimana prossima. Al momento il documento è in fase di bozza: HuffPost ha avuto modo di consultarla. Tre le classi di priorità individuate per lo svolgimento di quella che si annuncia uno snodo fondamentale della campagna di immunizzazione in corso nel Paese, a cui stando a quanto ha dichiarato il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, si arriverà per gli inizi di giugno. Vale a dire la vaccinazione nelle aziende, ...

Advertising

solonews1011 : RT @HuffPostItalia: Vaccini in azienda: si parte da alimentare e commercio - HuffPostItalia : Vaccini in azienda: si parte da alimentare e commercio - Riparte_Italia : RT @PosteNews: Nell'intervista #CNBC all'AD #PosteItaliane Matteo Del Fante, l’importanza di #Poste come motore della ripresa economica del… - paci_franca : RT @NotiziediPrato: Vaccini in azienda, si muovono i grandi gruppi ma le Pmi faticano ad organizzarsi - PosteNews : Nell'intervista #CNBC all'AD #PosteItaliane Matteo Del Fante, l’importanza di #Poste come motore della ripresa econ… -