Vaccini in azienda, le regole e le priorità (Di venerdì 14 maggio 2021) Le regole e le priorità dei Vaccini in azienda. Nei prossimi giorni è atteso il documento dell'Inail per questa fase. ROMA – Sono pronte le regole e le priorità dei Vaccini in azienda. Dopo un lungo confronto tra Cts, Inail e il commissario Figliuolo, nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicato il documento dedicato a questa fase del piano vaccinale. Le tempistiche ancora non sono certe. Secondo le ultime indiscrezioni, le vaccinazioni in azienda dovrebbero iniziare nei primi giorni di giugno. Molto probabilmente, se il piano sarà rispettato, si partirà intorno al 7 giugno. Le priorità Anche in questo caso, come successo nella prima fase, si andrà per priorità. Precedenza assoluta alle ...

