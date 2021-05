Vaccini in azienda, a chi andranno le prime dosi: si parte da supermercati e turismo (Di venerdì 14 maggio 2021) Pronto il documento di Inail sulle priorità per la distribuzione di dosi alle imprese. Tra i gruppi a rischio anche i centri di culto Leggi su corriere (Di venerdì 14 maggio 2021) Pronto il documento di Inail sulle priorità per la distribuzione dialle imprese. Tra i gruppi a rischio anche i centri di culto

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini azienda Vaccini Italia, via libera alle dosi in azienda: le categorie prioritarie. Report in Pdf Indice Rt: i dati aggiornati del 14 maggio Al via i vaccini in azienda Pronti alla campagna vaccinale nei luoghi di lavoro , annuncia il ministro del lavoro, Andrea Orlando, che ha trasmesso il ...

Vaccini in azienda, si partirà da supermercati e trasporti Il ministro del Lavoro Andrea Orlando: "Campagna al via contestualmente a disponibilità di dosi" Vaccini in azienda, si parte da supermercati e trasporti, ristorazione e servizi alla persona. L'annuncio arriva dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha trasmesso il documento contenente le ...

Vaccini in azienda da giugno: ecco i settori con priorità Fiscoetasse Vaccino ReiThera, la Corte dei Conti blocca i fondi La magistratura contabile ha fatto sapere di non aver registrato il decreto per la sua produzione. L'azienda: 'Stop a impegno preso da parti ...

Vaccino ReiThera: stop della Corte dei Conti al finanziamento Non è stato concesso il visto al decreto per la produzione del vaccino. Brusaferro: "E' importante che i test possano essere condotti ...

