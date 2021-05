Vaccini | Garante | il 50% dei detenuti campani è vaccinato

(Di venerdì 14 maggio 2021) “3214 ivaccinati ad oggi, quasi il cinquanta per cento dell’intera popolazione penitenziaria presente ina. Idella provincia di Caserta, Benevento e Avellino hanno effettuato il vaccino monodose, oltre il Pfizer per i soggetti ritenuti fragili. A questi aggiungiamo 28 minori degli Istituti di Nisida ed Airola e 32 internati delle REMS di Calvi Risorta e San Nicola Baronia”. Cosi’, in una nota, Samuele Ciambriello,Campano delle persone private della liberta’ personale. “Il piano vaccinale nelle carceri adesso non si ferma, e’ una fondamentale protezione sanitaria da un virus cosi’ insidioso e infido. La priorita’ deve essere la ripresa di tutte le attivita’ negli istituti penitenziari, dei colloqui in presenza, delle attivita’ scolastiche e trattamentali, ...

Advertising

MariaRo99325323 : - lorvel72 : @il_laocoonte @borghi_claudio @FmMosca Se ricordo bene anche il consiglio di Europa ha detto no a obbligo vaccini e… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: «Dal 10 maggio #vaccino a tutti gli under 50». #Draghi: sono bene comune, prioritario abbattere gli ostacoli che limitano… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Garante

Filodiritto

Così, in una nota, Samuele Ciambriello ,Campano delle persone private della libertà personale. APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIAin Campania, over 40 a rischio: l'arretrato non arriva L'...privacy, indicazioni persu luoghi lavoro Ilper la privacy ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali ...A oggi, in Campania, sono 2.337.824 le dosi di vaccino somministrate. Complessivamente, rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRA ...«3214 i detenuti campani vaccinati ad oggi, quasi il cinquanta per cento dell'intera popolazione penitenziaria presente in Campania. I detenuti della provincia di Caserta, Benevento ...