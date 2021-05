Vaccini, Figliuolo: nell'ultima settimana oltre 26 mln somministrazioni (Di venerdì 14 maggio 2021) nell'ultima settimana il numero di somministrazioni ha superato quota 26 milioni (26.141.926) dall'inizio della campagna, facendo segnare +3.334.482, con una media giornaliera di 476.355 e punte ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021)il numero diha superato quota 26 milioni (26.141.926) dall'inizio della campagna, facendo segnare +3.334.482, con una media giornaliera di 476.355 e punte ...

