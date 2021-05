Vaccini Campania | De Luca | ' Senza Sputnik difficile immunizzare regione entro l' estate'

Advertising

fanpage : Situazione paradossale, visto che Vincenzo De Luca si lamenta da sempre della scarsità di dosi fornite alla nostra… - Yogaolic : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Vaccini, De Luca: 'Ritardo drammatico sulle forniture in #Campania' - - RivieccioNicola : #DeLuca, se #vaccini tardano Campania non immune entro estate - Scisciano : Campania, Vaccini. De Luca:”Stiamo scontando un ritardo drammatico nelle forniture. Se non arrivano vaccini la regi… - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Campania - De Luca, «se vaccini tardano regione non immune entro estate» LEGGI LA NEWS:… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Campania

...disomministrati in poche settimane. La squadra di Grella ha vaccinato anche tutti gli operatori italiani della base Us Navy di Gricignano di Aversa. La campagna vaccinale ine in ...www.regione..it/regione/it/la - tua -/campagna -/campagna -BASILICATA Dal 10 maggio è aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale per la fascia di età ...“E’ evidente che se in Campania dobbiamo fare 9 milioni di vaccinazioni e siamo a 2,3 milioni a metà maggio, se non abbiamo milioni di dosi aggiuntive in tempi rapidi faremo fatica a immunizzare la no ...Riportiamo le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua ultima diretta del Venerdì.