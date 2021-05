Vaccini a cassieri dei supermercati | camionisti e operatori delle mense | arriva il piano del governo per i lavoratori essenziali

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo cinque mesi e mezzo di campagna vaccinale anti Covid, c’è il documento che si preoccupa deiche non si sono mai fermati nel corso della prima e della seconda ondata di pandemia. Il provvedimento concepito dall’esecutivo contiene le indicazioni per la vaccinazione nei luoghi di lavoro e ha lo scopo di individuare quali categorie dihanno diritto a ricevere il vaccino in via prioritaria. Corsia preferenziale sarà data a tutte quelle professionii cui settori di impiego non hanno mai abbassato la saracinesca. Solo per fare qualche esempio, si parla deidei, deiimpiegati nella distribuzione alimentare, dei trasportatori, deglidella ristorazione come gli addetti alle ...