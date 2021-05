Vaccinazioni: Veneto apre oggi a prenotazioni 40enni (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Veneto apre da oggi pomeriggio, alle ore 16 - in anticipo rispetto alla giornata di lunedì, indicata dalla struttura commissariale - la prenotazione per i 40enni del vaccino anti - Covid. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Ildapomeriggio, alle ore 16 - in anticipo rispetto alla giornata di lunedì, indicata dalla struttura commissariale - la prenotazione per idel vaccino anti - Covid. Lo ha ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccinazioni, il Veneto apre oggi le prenotazioni per i 40enni #covid - Lu_zialadybug : RT @veneto_: #Covid19 In #Veneto aperte le vaccinazioni fascia 40-49 da oggi alle 16 ?? - CorriereQ : Vaccinazioni: Veneto apre oggi a prenotazioni 40enni - giornaleradiofm : Approfondimenti: Vaccinazioni: Veneto apre oggi a prenotazioni 40enni: (ANSA) - VENEZIA, 14 MAG - Il Veneto apre da… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccinazioni, il Veneto apre oggi le prenotazioni per i 40enni #covid -