Usa, per i vaccinati via la mascherina e niente distanziamento. Biden, "Grande giorno per l'America" (Di venerdì 14 maggio 2021) Stati Uniti, per i vaccinati niente obbligo di mascherina e niente distanziamento. Biden: "Grande giorno per l'America". Negli Stati Uniti i vaccinati tornano alla normalità: i vaccinati, quindi chi ha completato il ciclo vaccinale, è libero di non indossare la mascherina e di non rispettare il distanziamento interpersonale, quindi di non rispettare le due regole principali contro la diffusione del Covid. "La scienza è chiara: se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia", hanno comunicato i Centers for Disease Control and Prevention.

