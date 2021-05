Usa: morto Spencer Silver, inventore dell'adesivo Post-it (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ morto a 80 anni il chimico americano Spencer Silver, inventore dell’adesivo usato nei Post-it. Ne danno notizia i media internazionali, citando la famiglia e l’azienda 3M. Nato a San Antonio in... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 maggio 2021) E’a 80 anni il chimico americanousato nei-it. Ne danno notizia i media internazionali, citando la famiglia e l’azienda 3M. Nato a San Antonio in...

Advertising

051sasha : @RennaNietta @fracasul In usa si sono ribellati tutti, e cmq nn era un santo quello morto.....qui? Vietato toccare… - Monica62420173 : @SueRockefeller Ho lavorato zio mia madre italiana qui si chiamava Gina d addario morta 1-2010E GIOVSNNI IL MIO PAP… - amaryllide1 : @ItalianPolitics @reportrai3 Report non si è fatta usare così, E' così. Una psy-op spacciata per giornalismo d'inch… - rosaroccaforte : Sec. i dati ufficiali del CDC in USA solo il 14% di tutte le morti nelle persone > 70 anni sono attribuibili allaCo… - Liberobianco : USA - Chirurgo di 48 anni morto dopo aver deriso gli 'anti-Vaxxers' - Ha persino scritto beffardamente il suo necro… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa morto Pinocchio, o il fuoco dell'adolescenza Mariangela usa una lingua frammentata, infantile: si capisce che stanno anche giocando fra loro. ... Mio padre è morto quando avevo quattordici anni e allora ho come perso la possibilità di giocare le ...

**Scrittori: è morto Seamus Deane, poeta e narratore dell'anima profonda dell'Irlanda** ... è morto nella serata del 12 maggio al Beaumont Hospital di Dublino all'età di 81 anni dopo una ...College di Dublino e negli anni '90 è stato docente all'Università di Notre Dame nell'Indiana (Usa). Ha ...

Usa: sparatoria in un hotel di Phoenix, un morto e 7 feriti Agenzia ANSA Usa: morto Spencer Silver, inventore dell'adesivo dei Post-it E’ morto a 80 anni il chimico americano Spencer Silver, inventore dell’adesivo usato nei Post-it. Ne danno notizia i media internazionali, citando la ...

E' morto Spencer Silver, inventore dell'adesivo dei Post-it E' morto a 80 anni il chimico americano Spencer Silver, inventore dell'adesivo usato nei Post-it. Ne danno notizia i media internazionali, citando la famiglia e l'azienda 3M. (ANSA) ...

Mariangelauna lingua frammentata, infantile: si capisce che stanno anche giocando fra loro. ... Mio padre èquando avevo quattordici anni e allora ho come perso la possibilità di giocare le ...... ènella serata del 12 maggio al Beaumont Hospital di Dublino all'età di 81 anni dopo una ...College di Dublino e negli anni '90 è stato docente all'Università di Notre Dame nell'Indiana (). Ha ...E’ morto a 80 anni il chimico americano Spencer Silver, inventore dell’adesivo usato nei Post-it. Ne danno notizia i media internazionali, citando la ...E' morto a 80 anni il chimico americano Spencer Silver, inventore dell'adesivo usato nei Post-it. Ne danno notizia i media internazionali, citando la famiglia e l'azienda 3M. (ANSA) ...