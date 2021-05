Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto: “Siamo cotti l’uno dell’altra, siamo innamorati e felici!” (Di venerdì 14 maggio 2021) Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono a tutti gli effetti una nuova coppia: il tronista romano – nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio – ha scelto la corteggiatrice di Prato, preferendola alla rivale Eugenia. Subito dopo la scelta i due sono stati raggiunti dalla rivista Uomini e Donne Magazine e Vanessa per prima cosa ha raccontato i timori di non essere lei la ragazza giusta per Massimiliano e di aver temuto fino all’ultimo di restare delusa: Non ho mai avuto la certezza di essere la scelta. Prima di entrare in studio ho pianto fino all’ultimo: nella mia testa dopo l’esterna con Eugenia, Massimiliano sarebbe uscito insieme a lei. Ho avuto tanta paura. Il tronista però ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 maggio 2021)sono a tutti gli effetti una nuova coppia: il tronista romano – nella puntata diandata in onda ieri pomeriggio – ha scelto la corteggiatrice di Prato, preferendola alla rivale Eugenia. Subito dopo la scelta i due sono stati raggiunti dalla rivistaMagazine eper prima cosa ha raccontato i timori di non essere lei la ragazza giusta pere di aver temuto fino all’ultimo di restare delusa: Non ho mai avuto la certezza di essere la scelta. Prima di entrare in studio ho pianto fino all’ultimo: nella mia testa dopo l’esterna con Eugenia,sarebbe uscito insieme a lei. Ho avuto tanta paura. Il tronista però ...

Advertising

6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - Fred19259681161 : RT @stebellentani: + 23,6% di uomini e +9,7% di donne di coloro che consumano alcol a rischio L'isolamento, spiega l'Iss, ha portato a 'un… - EmmaKump : @Danireport Che donne abbiano incarichi di rilievo o meno non è la cosa più importante; quella davvero importante è… -